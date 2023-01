Stiri pe aceeasi tema

- „Am fost la cariera de la Rosiuta, am discutat cu liderii din sindicat, cu conducerea carierei, cu oamenii de acolo, m-am dus chiar sa vad cum se lucreaza in mina. I-am intrebat despre probleme, despre parcul auto. Mi-au aratat masinile care transporta atat persoane, cat si marfa. Acolo au cu totul…

- Asfixia este cauza mortii celor trei muncitori in accidentul petrecut marti, 17 ianuarie, in perimetrul Carierei Jilt Sud, au transmis reprezentantii Serviciului de Medicina Legala (SML) Gorj, potrivit Agerpres . „Trupurile neinsufletite au fost aduse inca din ziua accidentului la Serviciul de Medicina…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca va trimite Corpul de Control al Ministerului Energiei pentru a face verificari la Complexul Energetic Oltenia, dupa accidentul de la cariera Jilt Sud, soldat cu moartea a trei oameni.El cere demisia directorului sucursalei miniere, a sefului exploatarii…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat marți seara, 17 ianuarie, ca va trimite Corpul de Control pentru verificari la Complexul Energetic Oltenia, dupa accidentul de la cariera Jilt Sud, soldat cu moartea a trei oameni și ranirea altor 10. Popescu a cerut inca de „maine” demisia directorului…