- Guvernul isi propune in Planul de relansare a economiei pe care il va prezenta oficial miercuri, construirea primelor 3 spitale regionale la Cluj, Iasi și Craiova, in perioada 2021 - 2027, construirea sau modernizarea a 25 de spitale judetene.In capitolul investii din documentul Executivului,…

- Bucuria din randul familiei unei mamici este resimțita mai mult ca oricand și de cadrele medicale de la Maternitatea “Cuza Voda” din Iași. Și asta pentru ca o tanara de 28 de ani a adus pe lume trei baieți sanatoși, concepuți pe cale naturala. Prichindeii au vazut lumina zilei in urma unei operații…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a salutat „vestile bune”, dupa ce rezultatele initiale ale testelor clinice au demonstrat ca un steroid ieftin si folosit la scara larga, Dexametazona, poate ajuta la salvarea vietii pacientilor cu COVID-19 aflati in stare grava. Ghidurile clinice vor fi actualizate…

- Conform metodologiilor si legislatiei aflate in vigoare, validata de minister si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, exista opt unitati sanitare din Iasi ale caror cadre medicale vor primi aceste stimulente de 2.500 de lei: Spitalul de Urgente „Sf Spiridon", Spitalul de Copii"Sf. Maria", cele…

- Profesorul universitar doctor Mircea Onofriescu, de la Maternitatea ”Cuza Voda” din Iasi a spus ca unitatea medicala, de interes regional, a fost organizata, in perioada pandemiei, cu respectarea tuturor protocoalelor concepute de Ministerul Sanatatii. Astfel, au fost create circuite speciale pentru…

- Ministrul Sanatatii a efectuat sambata, 2 mai, o vizita de lucru la mai multe unitati medicale din Iasi. Nelu Tataru a analizat situatia si a verificat circuitele de la Spitalul de Neurochirurgie, Maternitatea „Elena Doamna", Maternitatea „Cuza Voda" si Spitalul de Boli Infectioase, unde a facut si…

- „Asteptam pentru octombrie-decembrie un al doilea val, dar tine foarte mult de cum trecem acest val. Suntem in trei zile care altadata erau o minivacanta, suntem dupa doua luni in care toata lumea percepe o zi frumoasa ca o rabdare pusa la incercare, dar trebuie sa inteleaga ca rabdarea fiecaruia dintre…

- Nicio femeie care va ajunge in perioada urmatoare la Maternitatea „Cuza Voda" din Iasi nu va trebui sa mai plateasca din banii proprii testul COVID. In cursul zilei de ieri, reprezentantii Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) au discutat cu cei din conducerea maternitatii in legatura cu cazurile…