- Peste 30.000 de membri USR PLUS au votat online, pana miercuri la pranz, viitorul lider al formațiunii. Votul se inchide joi seara și rezultatul va fi validat de un Congres care are loc in weekendul 2-3 octombrie, la Romexpo, in București. Surse din partid au declarat pentru STIRIPESURSE.RO…

- Procesul de votare online pentru șefia USR PLUS, care a inceput miercuri dimineața, a fost stopat la amiaza in urma unei decizii a Biroului Național, a declarat pentru G4Media.ro Ionuț Moșteanu, purtator de cuvant al partidului. Motivul opririi procesului de vot a fost faptul ca au fost lasați sa voteze,…

- Conducerea USR-PLUS a decis oprirea votului pentru alegerea președintelui partidului și reluarea sa joi dimineața dupa ce a constatat ca au fost situații în care linkul de vot a fost trimis și unor persoane care nu mai erau membre de partid. Pâna joi conducerea partidului vrea actualizarea…

- Membrii USR PLUS voteaza, incepand de miercuri, noul presedinte ale partidului rezultat in urma fuziunii dintre USR si PLUS, rezultatul scrutinului online urmand a fi validat de congresul USR PLUS care are loc in weekendul 2-3 octombrie, la Romexpo, in Bucuresti. In cursa pentru sefia partidului s-au…

- Aproximativ 50.000 de membri USR PLUS voteaza președintele formațiunii. Votul a inceput azi, 15 septembrie, se incheie pe data de 22 septembrie și se desfașoara online prin intermediul unei platforme securizate. In competiția interna s-au inscris trei candidați: Dan Barna, Dacian Cioloș și Irineu Darau.…

- In ultimele luni au avut loc alegeri interne in toata tara in USR PLUS La finalul alegerilor, USR a castigat cele mai multe judete, in timp ce PLUS a castigat cea mai importanta filiala, cea din Bucuresti USR ar avea majoritate in 34 de organizatii judetene, in urma alegerilor interne Congresul are…

- Dan Barna iși lanseaza, vineri seara, candidatura pentru președinția USR PLUS. In cadrul evenimentului, ce va incepe la ora 19.00, va fi prezentata și echipa care-l susține. Recent, intr-un interviu pentru TVR, acesta a explicat de ce crede ca membrii USR PLUS ar trebui sa-l voteze pe el: „In momentul…

- USR PLUS a avut alegerile interne in toate filialele din țara, in ultimele saptamani. Rezultatele arata ca USR a caștigat cele mai multe filiale, in timp ce PLUS a obținut șefia celei mai importante filiale, București. Congresul pentru alegerea președintelui formațiunii va avea loc pe 2 octombrie, candidații…