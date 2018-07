REZULTATE TITULARIZARE 2018. Edu.ro afișează notele pentru fiecare județ, marți REZULTATE TITULARIZARE 2018. Edu.ro afișeaza notele pentru fiecare județ, marți, 17 iulie. Rezultatele la examenul de titularizare vor fi afișate și pe Libertatea.ro, dupa ce vor fi publicate pe titularizare.edu.ro. Peste 31.000 de mii de candidați au susținut, saptamana trecuta, proba scrisa la TITULARIZARE 2018 . Cei peste 31.000 de inscriși concureaza pentru un numar de 4.502 posturi didactice vacante pe perioada nedeterminata. Dintre ele, peste 1148 sunt in mediul rural. Marți, 17 iulie, vor fi afișate rezultatele la examenul de TITULARIZARE 2018, pe site-ul titularizare.edu.ro. REZULTATE… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

