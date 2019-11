REZULTATE OFICIALE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Diferență de 10% între Dăncilă și Barna REZULTATE OFICIALE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Diferența de 10% intre Dancila și Barna REZULTATE OFICIALE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Primele rezultate oficiale pentru alegerile prezidențiale 2019 au fost anunțate, duminica seara, de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). REZULTATE PROVIZORII ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019 după numărarea a 99,85% din voturi (fără diaspora) Autoritatea Electorală Permanentă a reuşit numărarea a 99,85% din voturi, iar potrivit rezultatelor provizorii, Klaus Iohannis a obţinut 36,65% din voturile exprimate, Viorica… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

- S-au prezentat la urne 8.683.688 alegatori Prezenta la vot la alegerile prezidentiale a fost, duminica, pana la ora 24,00, la nivel national, de 47,66%, potrivit site-ului Biroului Electoral Central (BEC). In mediul urban, prezenta la urne a fost de 48,54%, iar in mediul rural - de 46,49%. Numarul total…

