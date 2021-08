Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a publicat rezultatele finale la Titularizare 2021. Candidații afla notele și mediile dupa contestații Rezultate finale TITULARIZARE 2021, disponibile AICI. AICI, situația dupa contestații pe țara (harta județe). Județul Alba – rezultate mai slabe ca anul trecut, numar record de…

- Candidații care au susținut, in 21 iulie, proba scrisa la Titularizare 2021 afla marți rezultatele la examen. Anul acesta, a fost depus un numar record de contestații in Alba. Ședințele de repartizare pe posturi vor fi in perioada 4-5 august. Rezultate finale TITULARIZARE 2021 vor fi disponibile AICI.…

- Candidații care nu sunt mulțumiți de notele primite la proba scrisa de la concursul de Titularizare 2021 pot depune sau transmite contestații, astazi pana la ora 21.00 și maine pana la ora 12.00. Rezultatele finale se afișeaza in 3 august. Pentru angajarea pe perioada determinata (suplinire), candidatii…

- In județul Alba, la Titularizare 2021, 42,7% dintre candidați au luat note intre 7 și 9,99. Anul acesta, a fost o singura nota de 10 la proba scrisa. Comparativ, anul trecut, procentul era de 54,23% și erau doua note maxime. Vezi și TOP REZULTATE la Titularizare 2021 in ALBA: Profesorii cu cele mai…

- In județul Alba au fost depuse 18 contestații dupa publicarea primelor rezultate la Definitivat 2021. Miercuri, 28 iulie, vor fi comunicate notele finale. Potrivit situației IȘJ Alba, sunt inregistrate 4 contestații depuse de catre candidați care au susținut proba scrisa pentru invațamant primar, 3…

- Rezultate finale BACALAUREAT 2021: Notele dupa contestații au fost PUBLICATE. Mediile din județul Alba și din țara Rezultate finale BACALAUREAT 2021. Notele dupa contestații au fost publicate pe site-ul Ministerului Educației Notele finale de la examenul de Bacalaureat 2021 au fost afișate astazi, 9…

- In județul Alba, in acest an, doar un singur liceu este cu rata de promovare de 100% la Bacalaureat 2021. Este vorba despre Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul”, care conduce clasamentul celor mai bune rezultate la examen. Vezi și REZULTATE BACALAUREAT 2021 in ALBA: CINCI medii de 10 la examen,…

- Rata de promovare a examenului de Bacalaureat 2021 in Alba, inainte de contestatii, este de 72,71%, mai mare fata de cea de anul trecut (69,07%), dupa publicarea rezultatelor la examen. Sunt cinci medii de 10. Comparativ, anul trecut rata de promovare inainte de contestatii era de 69,07% și au fost…