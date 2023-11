Stiri pe aceeasi tema

- Volei Alba Blaj debuteaza miercuri in Grupa E a Ligii Campionilor, in deplasare, in compania echipei poloneze LKS Lodz. Volei Alba Blaj debuteaza, miercuri, in Grupa E a Ligii Campionilor, dupa ce a trecut de doua turnee preliminare. Campioana Romaniei se va duela cu Volero Le Cannet (Fra), Prometey…

- Formatia Paris Saint-Germain a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa AC Milan, intr-un meci din grupele Ligii Campionilor, scrie news.ro.Tot miercuri, Manchester City s-a impus cu 3-1 in fata echipei Young Boys, iar Porto a invins cu 4-1 Antwerp. Rezultate din grupele…

- Etapa a treia din grupele Ligii Campionilor programeaza azi 8 partide. Primele meciuri, Barcelona - Șahtior, și Feyenoord - Lazio, incep la 19:45. Restul incep la 22:00. Toate partidele vor fi liveTEXT pe GSP.ro. Barcelona pornește cu prima șansa in duelul cu Șahtior și spera sa ajunga la trei victorii…

- Marti, 3 octombrie: Grupa A: FC Copenhaga – Bayern 1-2, Manchester Utd – Galatasaray 2-3.Clasament: 1. Bayern 6 puncte (golaveraj 6-4), 2. Galatasaray 4 (5-4), 3. Copenhaga 1 (3-4), 4. Manchester Utd 0 (5-7). Grupa B: Lens – Arsenal 2-1, PSV Eindhoven – Sevilla 2-2.Clasament: 1. Lens 4 (3-2), 2. Arsenal…

- CSM Oradea și Dinamo București au ratat calificarea in grupele Ligii Campionilor si vor evolua in EuroCup. CSM Oradea a facut parte din grupa C preliminara a Ligii Campionilor și a pierdut, scor 7-10, cu VK Primorje, 7-14 cu CC Ortigia și 5-14 cu NC Vouliagmeni. Dinamo Bucuresti, aflata in grupa D preliminara…

- Echipa italiana Lecce a invins duminica, pe teren propriu, scor 2-1, fornatia Lazio Roma, intr-un meci prima etapa din Serie A. Lecce a intors rezultatul de la 0-1, pe final de meci.Lazio a condus cu 1-0 la Lecce, prin reusita lui Immobile, din minutul 26. Lecce, care incepuse bine, s-a pierdut dupa…