Rezultate alegeri Moldova: Maia Sandu trece pe primul loc

- CHIȘINAU, 1 nov - Sputnik. Pe primul loc in raionul Hancești s-a plasat Maia Sandu. Renato Usatii - 14.09% (4998) Andrei Nastase - 5.95% (2111) Tudor Deliu - 2.65% (939) Igor Dodon - 24.41% (8656) Violeta Ivanov - 4.93% (1747) Maia Sandu - 44.78% (15883)…

- CHIȘINAU, 1 nov - Sputnik. Cele mai multe voturi au fost acumulate de candidatul Igor Dodon, care a caștigat detașat in aceasta circumscripție - a obținut 53,41% sau 12.764 de voturi. Pe locul doi este Renato Usatii cu peste 21% din voturi, iar Maia Sandu este pe locul trei - cu peste 12% dintre…

- Igor Dodon, candidat pentru un nou mandat la alegerile prezidentiale de duminica din Republica Moldova este creditat cu 40,9%, fiind urmat de Maia Sandu - 34,6%, releva rezultatele unui after poll realizat telefonic, in ziua scrutinului, de comunitatea WatchDog.md, Institutul de Politici Publice (IPP)…

- Duminica, 1 noiembrie 2020, in Republica Moldova se vor desfasura alegerile prezidentiale. Dintre cei 8 candidati inscrisi in cursa electorala, in turul doi al alegerilor, in 15 Noiembrie, vor intra Maia Sandu si Igor Dodon. Datorita diferentei reduse dintre cei doi candidati, fiecare vot este foarte…

- Miercuri, la doar cateva ore dupa ce Procuratura Generala și SIS au facut public cazul, acuzațiile impotriva lui Dodon au curs garla: ca el este prieten cu Krasnoselski, respectiv este responsabil de felul in care acționeaza structurile de forța de la Tiraspol, ca mizeaza pe voturile alegatorilor…

- (udpate 11:00) Prezentarea s-a incheiat. Iata care sunt cele mai importante date.(update 10:55) Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, cei mai mulți moldoveni ar vota pentru actualul președinte al țarii, Igor Dodon, fiind urmat de lidera PAS, Maia Sandu. (update 10:44) Moldovenii…

- CHIȘINAU, 4 sept- Sputnik. Președintele țarii, Igor Dodon, ramane pe poziție și susține ca actualul Parlament trebuie dizolvat cat mai curand. © Sputnik / Miroslav Rotari Alegeri prezidențiale: Cați potențiali candidați au depus dosarele in doar doua zile”Suntem intr-o situație deloc simpla…

- Igor Dodon și Maia Sandu sunt favoriți in cursa pentru alegerile prezidențiale. Potrivit datelor sondajului "Stratificarea sociala in Republica Moldova dupa trei decenii de independența", daca duminica viitoare s-ar organiza alegeri directe pentru desemnarea șefului