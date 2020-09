Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul independent Soos Zoltan, care a fost sustinut de toate formatiunile politice maghiare, a castigat alegerile pentru Primaria Targu Mures, potrivit numaratorii paralele efectuata de catre staff-ul acestuia din peste 50% dintre sectiile de votare. Potrivit numaratorii paralele…

- Candidatul PNL, Adrian Anghelescu, ar fi castigat Primaria municipiului Giurgiu, cu peste 50%, iar presedintia Consiliului Judetean ar reveni tot liberalilor, conform numaratorii paralele a PNL. "Din primele estimari, am castigat cele mai importante redute, Primaria resedinta de judet,…

- Ziarul Unirea Dorin Nistor, vechiul ș NOUL primar al ”Orașului Mercedes” din Romania. Potrivit numaratorii paralele a PNL a caștigate alegerile locale Dorin Nistor, vechiul ș NOUL primar al ”Orașului Mercedes” din Romania. Potrivit numaratorii paralele a PNL a caștigate alegerile locale Dorin Nistor…

- UPDATE Negresti-Oas: Candidatul PSD la functia de primar al orașului Negresti-Oas, primarul in funcție, Aurelia Fedorca a fost reconfirmata ca edil. Aceasta a recastigat Negrestiul. UPDATE Craidorolt: Candidatul PSD pentru Primaria Craidorolt, Daniel Balogh, a mai caștigat un mandat in fruntea comunitații.…

- Ziarul Unirea Rezultate alegeri locale 2020 Alba Iulia: Lupta stransa intre Voicu și Pleșa, potrivit numaratorii paralele a partidelor Rezultatea alegeri locale 2020 Alba Iulia: Pe primele 2 secțiie numarate Voicul il bate mar pe Pleșa Potrivit numaratorii paralele a PNL, la doua din secțiile de votare…

- Bucureștenii și-au ales astazi primarul și consilierii generali in cadrul alegerilor locale din acest an. Lupta a fost stransa intre Gabriela Firea și Nicușor Dan.Gabriela Firea a candidat in acest an pentru un nou mandat. La alegerile din anul 2016, ea a caștigat Primaria Capitalei cu 246.553 de voturi…