- Tribunalul Maramureș. LUCIAN ALEXANDRU VERDES, numit in funcția de președinte Incepand cu data de 16.07.2021, pentru o perioada de 3 ani, functia de presedinte al Tribunalului Maramures va fi indeplinita de domnul judecator LUCIAN ALEXANDRU VERDES, numit prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii…

- „Primul pas in cariera de ofițer in MAI este sa iți depui dosarul de recrutare, iar acest lucru il poti face pana in data de 11 iulie a.c., la compartimentele de resurse umane de la Inspectoratele de Politie din cadrul județului tau (…)”, se precizeaza intr-un comunicat al MAI. In acest context, si…

- F. T. „Cautam noi colegi! Daca iți dorești sa devii pompier, acum ai șansa sa te alaturi echipei noastre. De ce ai nevoie?”, anunta, intr-un comunicat de presa, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino'” Prahova. De ce este nevoie pentru a face parte din randul…

- O noua sesiune de recrutare, a fost lansata pentru tinerii care doresc sa devina ofițeri ai Jandarmeriei Romane – cererile se pot depune pana duminica 11 iulie 2021! Tinerii care iși doresc sa urmeze cursurile Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București au acum posibilitatea sa se inscrie…

- politiAcademia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti a scos la concurs 755 de locuri in sesiunea de admitere iunie – septembrie 2021. In perioada 28 iunie – 11 iulie are loc recrutarea candidatilor pentru admiterea la Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti, in sesiunea de admitere…

