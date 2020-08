Stiri pe aceeasi tema

- Partidul pro-occidental al presedintelui muntenegrean Milo Djukanovic risca sa piarda puterea pentru prima data in ultimele trei decenii, in urma alegerilor legislative de duminica incheiate cu un rezultat strans, dar care dau un foarte usor avantaj opozitiei, relateaza AFP. In urma numararii complete…

- Partidul la putere in Muntenegru al presedintelui Milo Djukanovic se afla aproape la egalitate cu opozitia pro-sarba dupa alegerile legislative desfasurate duminica, potrivit unui sondaj realizat la iesirea de la urne, scrie AFP, potrivit Agerpres.Citește și: Un fost șef SPP prevestește Apocalipsa:…

- Muntenegrenii voteaza duminica in alegeri parlamentare in care nici partidul prooccidental aflat de mult timp la putere si nici o alianta rivala prosarba nu par in masura sa obtina o majoritate in Parlament, relateaza Reuters preluat de news.roRezultatul scrutinului urmeaza sa determine viitorul…

- Muntenegrenii voteaza duminica in alegeri parlamentare in care nici partidul prooccidental aflat de mult timp la putere si nici o alianta rivala prosarba nu par in masura sa obtina o majoritate in Parlament, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Rezultatul scrutinului urmeaza sa determine viitorul…

- In Muntenegru a inceput duminica la ora locala 07.00 (05.00 GMT) votarea pentru alegerile parlamentare. Urnele se vor inchide la ora 20.00 (18.00 GMT), transmit AFP, dpa si Hina. Pe listele electorale sunt inscrisi 541.232 de alegatori, in peste 1200 de sectii de votare. Procesul electoral…

- Alegatorii din mica republica adriatica Muntenegru sunt chemati duminica la urne in cadrul unui scrutin legislativ pe fondul epidemiei de coronavirus si dominat de temele identitatii nationale si economiei, transmit vineri Reuters si AFP. Liderul pro-occidental al Muntenegrului, Milo Djukanovic,…

- Presedintele Muntenegrului, Milo Djukanovic, a stabilit sambata ca alegerile legislative vor avea loc la 30 august, in pofida reaparitiei unor cazuri de infectare cu noul coronavirus, la doua saptamani dupa ce autoritatile anuntasera ca pe teritoriul tarii nu se mai afla nicio persoana confirmata…

- Presedintele Muntenegrului, Milo Djukanovic, a stabilit sâmbata ca alegerile legislative vor avea loc la 30 august, în pofida reaparitiei unor cazuri de infectare cu noul coronavirus, la doua saptamâni dupa ce autoritatile anuntasera ca pe teritoriul tarii nu se mai afla nicio persoana…