Rezistența Făgăraș – Bike Fest, în acest weekend, pe Dealul Galaţiului. Programul evenimentului Iubitorii de muzica rock și motoare sunt așteptați la cea de-a patra editie a Festivalului Rezistenta Bike Fest, ce se va desfașura, in acest weekend la Fagaraș, pe Dealul Galațiului . A patra ediție a evenimentului Rezistența Fagaraș – Bike Fest , de pe platoul de deasupra orașului, are loc in perioada 28 – 30 Iulie 2023. Pe langa muzica rock, care este principala atracție de la Dealul Galațiului, vor fi organizate concursuri care sa puna la incercare abilitațile celor mai pricepuți motocicliști. De asemenea, evenimentul va cuprinde o impresionanta parada moto prin zona Fagarașului, pentru a… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

