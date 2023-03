Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 7:00 - Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut luni Coreei de Sud sa sporeasca sprijinul militar acordat Kievului, dand exemplul altor tari care si-au schimbat politica de a nu furniza arme tarilor aflate in conflict, dupa invazia rusa in Ucraina, informeaza Reuters.UPDATE 6:00…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, ca raspuns la relatarile privind lipsa de munitii a armatei ruse, ca Rusia produce rachete antiaeriene cat restul lumii la un loc, a relatat agentia de presa EFE, preluata de Agerpres. „In ceea ce priveste apararea antiaeriana de diferite clase, productia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca raspuns la relatarile privind lipsa de munitii a armatei ruse, ca Rusia produce rachete antiaeriene cat restul lumii la un loc, relateaza agentia de presa EFE. „In ceea ce priveste apararea antiaeriana de diferite clase, productia rusa este comparabila cu…

- Anunțul președintelui rus Vladimir Putin privind o incetare unilaterala a focului de 36 de ore este „probabil o operațiune de informare menita sa afecteze reputația Ucrainei”, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), un think tank care-și are sediul la Washington, informeaza CNN . Incetarea…

- Diferența dintre discursul lui Volodimir Zelenski și cel al lui Joe Biden pe tema modului in care se va termina razboiul a fost vizibila inclusiv in timpul vizitei de miercuri a președintelui ucrainean in SUA, scrie Washington Post. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a folosit scurtele sale intrevederi…

- Biroul Presedintelui de la Kiev a confirmat, miercuri, vizita oficiala a lui Volodimir Zelenski in Statele Unite – potrivit unui mesaj postat pe site-ul institutiei. „Dupa ce a vizitat pozitiile din prima linie ale aparatorilor ucraineni de la Bahmut, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a plecat…

- Un general ucrainean a respins ideea unui eventual armistitiu de sarbatori daca Rusia nu-si retrage din Ucraina trupele, care isi intensifica ofensiva in regiunea Donetk, relateaza agentiile EFE si Reuters. ”Un armistitiu din partea noastra va fi numai atunci cand nici macar un singur ocupant nu va…

- Rusia a transmis miercuri, prin vocea purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca nu a primit nicio propunere privind o "incetare a focului de Craciun" in Ucraina, informeaza Reuters, care noteaza ca anunțul Moscovei vine in contextul in care luptele se vor prelungi, cel mai probabil, pana…