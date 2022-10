Rezerviști din România, chemați la unitățile militare. Anunțul MApN Mobilizare in județele Dolj și Valcea. Unii rezerviști sunt chemați la unitațile militare pentru activitați specifice de pregatire. MApN a transmis, luni, ca este vorba despre un exercițiu de mobilizare, MOBEX DJ-VL-22, pentru verificarea stadiului pregatirii populației, economiei și a teritoriului pentru aparare, care se desfașoara pe raza județelor Dolj și Valcea, in perioada 17-21 […] The post Rezerviști din Romania, chemați la unitațile militare. Anunțul MApN appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un exercitiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregatirii populatiei pentur aparare va avea loc, in aceasta saptamana, in judetul Dolj, unii rezervisti fiind chemati la unitatile militare, informeaza NEWS.RO. Astfel de exercitii se planifica si se organizeaza periodic in toate judetele,…

- Un bistrițean și-a facut singur o trecere de pietoni pentru a traversa in siguranța strada pana in vecini. Polițiștii rutieri nu au apreciat inițiativa și i-au facut dosar penal. Un barbat de 35 de ani din localitatea Salva, județul Bistrița, s-a saturat de traficul din fața casei sale, care nu ii permitea…

- Romania a donat Ucrainei echipamente militare incepand cu 27 februarie 2022, respectiv din a patra zi a razboiului declansat de Federatia Rusa prin invadarea tarii vecine, iar costurile donatiilor efectuate de statul roman pana pe 4 martie sunt rambursate partial de catre Uniunea Europeana, potrivit…

- Romania‘s consumer prices rose by 14.96% year-on-year in July, compared to an increase of 15.05% in June, the national statistical office, INS, said on Thursday, according to See News. Prices of services grew by 8.33%, and food prices rose 16.05% year-on-year in July, while non-food prices added 16.59%,…

- Faimosul balerin Serghei Polunin care a promovat Romania printr-un clip filmat pe Transalpina si intr-o padure de stejari seculari din Valcea, și-a tatuat corpul cu imaginea lui Putin. Ucraineanul Serghei Polunin, supranumit „copilul teribil al baletului” și cunoscut un inflacarat susținator al lui…

- Codul portocaliu de furtuni vizeaza Oltenia, local Muntenia și zona Carpaților Meridionali. De la ora 12 și pana maine dimineața, in aceste regiuni vor fi averse, descarcari electrice, pe alocuri vijelii și grindina. In plus, se vor strange cantitați de apa de peste 70 l/mp. De asemenea, mare parte…

- Faimosul balerin Serghei Polunin care a promovat Romania printr-un clip filmat pe Transalpina si intr-o padure de stejari seculari din Valcea, și-a tatuat corpul cu imaginea lui Putin. Ucraineanul Serghei Polunin, supranumit „copilul teribil al baletului” și cunoscut un inflacarat susținator al lui…

- Un barbat din Ucraina, refugiat in Romania, a fost acuzat ca a violat o fetita, in Bucuresti. El a fost dat in urmarire internationala si este cautat de autoritatile romane. Fedorov Yevhen, in varsta de 45 de ani, a fost dat in urmarire internationala, dupa ce Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a emis…