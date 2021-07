Rezervările cu vouchere de vacanţă au crescut cu 34% în acest an Rezervarile cu vouchere de vacanta au crescut cu 34% in acest an, insa un numar considerabil de astfel de vouchere au ramas inca nefolosite, potrivit unui studiu al platformei de rezervari hoteliere Travelminit.ro, realizat impreuna cu Sodexo, remis, ieri, AGERPRES. Dupa ce anul trecut romanii s-au vazut nevoiti sa isi amane sau chiar sa isi anuleze vacantele pe fondul aparitiei pandemiei, in prezent asistam la o crestere a numarului de rezervari si, implicit, a numarului de turisti. Cum zvonurile unui al patrulea val pandemic sunt din ce in ce mai prezente si multi romani sunt descurajati de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

