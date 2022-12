Stiri pe aceeasi tema

- Rezerva Federala (Fed), institutia bancara centrala din Statele Unite, a decis, miercuri seara, o noua majorare a dobanzii de referinta, in cadrul actiunilor de reducere si stabilizare a inflatiei, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Intr-o miscare pe care pietele o asteptau de saptamani, banca centrala si-a majorat rata dobanzii pe termen scurt cu 0,75 puncte procentuale, pana la un interval tinta de 3,75%-4%, cel mai inalt nivel din ianuarie 2008. Masura a continuat cel mai agresiv ritm de inasprire a politicii monetare de la…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa majoreze, din nou, dobanda de referinta cu 0,75 puncte de baza, pentru a face fata exploziei inflatiei in zona euro ca urmare a consecintelor razboiului din Ucraina, transmite AFP.

- Banca centrala a Turciei a redus din nou, joi, dobanda de referinta, cu 1,5 puncte procentuale, de la 12% la 10,5%, pentru a treia luna consecutiva de reduceri, in pofida unei inflatii de peste 83%, transmit CNBC și news.ro

- ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri la 7,96%, arata datele BNR. Cu o zi in urma, nivelul era de 7,94%.

- Banca Angliei a votat, joi, pentru creșterea dobanzii de referința cu 0.5 puncte procentuale, la 2.25%. Decizia a fost sub așteptarile pieței care estima o majorare de peste 0.75 puncte procentuale.

- Rezerva Federala a majorat, miercuri, dobanda de referinta cu trei sferturi de punct procentual, pana la un interval de 3,00--3,25-, pentru a tine sub control inflatia, si a semnalat ca vor veni si mai multe cresteri mari, in noi proiectii care arata ca dobanda cheie va urca pana la 4,40- pana la sfarsitul…

- Prognozele economice trimestriale ale bancii centrale americane arata ca economia va incetini pana la stagnare in 2022, cu o crestere la sfarsitul anului de doar 0,2%, urmata de o crestere de 1,2% in 2023, cu mult sub potentialul economiei. Rata somajului, aflata in prezent la 3,7%, este estimata sa…