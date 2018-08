Stiri pe aceeasi tema

- Rada Mihalcea, un specialist roman al Universitatii din Michigan, a dezvoltat un sistem digital care poate face distinctia intre stirile reale si cele false, de multe ori cu rate de succes mai mari decat in cazul oamenilor, informeaza site-ul DigitalTrends.com.

- Medicul Gabriel Diaconu explica ca efectele gazelor lacrimogene folosite de Jandarmerie pot fi resimțite și la 2-3 saptamani de la inhalare. Printre simptomele resimțite de catre cei care au inhalat acest gaz se numara tuse, arsuri, eczeme, inflamația laringelui sau pneumonita.(CITEȘTE ȘI: A DIVORȚAT…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat, marti, ca soferul unui tir lovit de autocisterna din Bologna este cetatean roman rezident in Italia si ca, in urma exploziei, acesta a suferit „leziuni superficiale”. „Potrivit informatiilor preliminare furnizate de catre autoritatile italiene si confirmate ulterior…

- Circa 100 de sportivi din toate colțurile țarii participa de marți pana vineri la Alba Iulia, la Campionatul Național de Haltere Under 17, ce se desfașoara in sala de sport a Universitații ”1 Decembrie 1918”, pe mai multe categorii, la masculin și feminin. Campionatul Național de Haltere Under 17 a…

- Cei mai multi dintre romani au un interes pentru a discerne intre stirile false si cele adevarate din online, afirma dr. Raluca Radu, director la Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii a Universitatii din Bucuresti, coordonator al Observatorului European de Jurnalism in limba romana si raportor…

- Romanii sunt mai expusi la stirile false decat americanii, potrivit unui raport al Institutului Reuters prezentat in timpul unei dezbateri la Interactive Central and Eastern Europe Festival (iCEE.fest) 2018, care a vizat "Provocarile industriei...

- In contextul intalnirii istorice programate pe 12 iunie 2018 in Singapore intre presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, si liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, un specialist in psihologie politica al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” Iasi a realizat si analizat profilurile psihologice…