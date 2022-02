Revoluție: Se pune la cale una dintre cele mai „murdare” inițiative din industria fashion Un brand italian de textile va incepe sa-și vopseasca țesaturile cu zaț de cafea. Acesta va fi colectat din cafenelele și restaurantele din toata Italia. Firele pentru țesaturile viitoare vor fi inmuiate intr-o cuva speciala, in care zațul de cafea va fi diluat cu apa. In funcție de temperatura unei astfel de „preparari” și de presiunea din interiorul cuvei, firul va fi vopsit in diferite nuanțe de maro. Vopsirea țesaturilor este unul dintre cele mai „murdare” procese din industria textila. Pentru colorare se folosește o cantitate mare de apa, la care se adauga coloranți, alcaline și alte substanțe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanța l-a cedat pe fundașul Virgil Ghița (23 de ani) in Polonia, la formația MKS Cracovia. Transferul a fost anunțat in urma cu scurt timp de clubul condus de Gica Hagi. La 24 de ore distanța dupa ce a inscris in poarta FCSB-ului in victoria reușita de Farul pe Arena Naționala, Virgil Ghița,…

- Sambata, 12 februarie, doi romani au evoluat la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing. Daniel Andrei Cacina s-a clasat pe locul 46 in prima mansa a concursului de sarituri cu schiurile de la trambulina mare și a ratat accederea in mansa finala. Cacina a reusit o saritura de 119 metri la Zhangjiakou,…

- Uniunea Europeana a pregatit pentru Rusia un pachet de sanctiuni “robust si cuprinzator” in cazul in care va continua cu agresiunea la adresa Ucrainei, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cotidianelor Handelsblatt si Les Echos, transmite vineri Reuters. Aceste sanctiuni financiare…

- Echipeaza-te pentru iarna alaturi de Strindberg Atunci cand vine vorba despre imbracaminte si echipamente sportive premium pentru anotimpul de iarna, nimeni nu poate contesta calitatea superioara a creatiilor care se afla sub semnatura Strindberg, implicit a companiei Danico. Aceasta, din pasiune pentru…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, crede ca din luna mai nuntile si alte tipuri de evenimente se pot relua, precizand ca este posibil sa fie pastrate anumite masuri de siguranta. Rafila a fost intrebat, sambata, intr-o conferinta de presa, daca a avut discutii cu cei din industria nuntilor si cand…

- Saptamana viitoare, in data de 4 februarie, se va da startul Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing 2022. Este cea mai importanta competitie din lumea „sporturilor albe”, iar Constanta va tine pumnii stransi fetelor de la bob, antrenate de profesorul Paul Neagu. Dupa stagii de pregatire in strainatate,…

- Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, acord cu Jagiellonian University din Cracovia, una dintre cele mai vechi din lume Centrul de Relații Internaționale al Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a semnat un nou acord de cooperare cu Jagiellonian University din Cracovia, Polonia, una…

- Asociația Pentru Protecția Consumatorilor susține ca importurile de carne de porc din Germania la prețuri foarte mici pun presiune pe prețul carnii de porc din curtea țaranilor! La acest moment, kilogramul de carne de porc adusa de la nemți se vinde in supermarketuri cu 10,99 lei/kg, iar pachetul include…