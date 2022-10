Tesla a prezenta a prezentat vineri, in cadrul unui eveniment intitulat „AI Day” („Ziua Inteligenței Artificiale” – n.r.), un prototip al robotului sau umanoid ”Optimus”, a carui producție ar putea demara anul viitor. Elon Musk spune ca le va vinde cu mai putin de 20.000 de dolari, respectiv mai putin de o treime din pretul […] The post Revoluție pe piața muncii! Cand va fi gata și cat va costa robotul Tesla, care va inlocui oamenii in fabrici first appeared on Ziarul National .