Revolutia de catifea de la Erevan se lasa cu bastoane si arestari. Opozitia indeamna la nesupunere civica

- Zeci de persoane au fost arestate duminica la Erevan, capitala Armeniei, in cea de-a zecea zi de proteste impotriva numirii fostului presedinte Serj Sargsyan in postul de prim-ministru, relateaza dpa. Politia a anuntat duminica ca liderul opozitiei Nikol Pashinyan si alti doi parlamentari au fost "evacuati…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat sambata ca sustine atacurile aeriene lansate in cursul diminetii in Siria de Statele Unite, Franta si Marea Britanie, actiunile fiind "necesare si adecvate" pentru a descuraja utilizarea armelor chimice in viitor. "Sprijinim faptul ca aliatii nostri…

- Presedintele american Donald Trump a laudat sambata executia, in cursul diminetii, a operatiunilor occidentale din Siria, intr-un mesaj postat pe Twitter, incheiat cu mesajul "Misiune indeplinita!". "Un atac perfect executat noaptea trecuta. Le multumesc Frantei si Marii Britanii pentru intelepciunea…

- Un judecator brazilian a condamnat corporatia Facebook la plata unei amenzi de 111,7 milioane de reali (circa 33,4 milioane de dolari) pentru lipsa de cooperare cu anchetatorii intr-un dosar de coruptie. In 2016, Facebook a refuzat sa acorde procurorilor acces la mesaje WhatsApp intre persoane…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, a cerut, luni, o pauza umanitara zilnica, intre orele 9:00 si 14:00, in enclava siriana Ghouta de Est pentru a permite medicilor si personalului organizatiilor umanitare sa intervina si sa ii ajute pe raniti. In ultima saptamana, zona rebela a…

- Nora lui Donald Trump, Vanessa, a fost internata, luni, la un spital din New York, dupa ce a deschis un plic adresat fiului presedintelui SUA, Donald Trump Jr., care continea o substanta de culoare alba, informeaza presa americana. Politia din New York a anuntat ca incidentul s-a petrecut…

- Mii de oameni s-au imbrancit, vineri, in supermarketurile din Franta, pe fondul unei promotii la crema de ciocolata tartinabila Nutella, relateaza site-ul publicatiei The Guardian. Lantul de supermarketuri Intermarche a oferit un discount de 70% pentru un borcan de 950 de grame de Nutella,…