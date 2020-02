Stiri pe aceeasi tema

- ​Startup-ul britanic Azimo, folosit și de români pentru transferuri de bani dintr-o țara în alta, a primit marți un împrumut de 20 de milioane de euro din partea Bancii Europene de Investiții (BEI), instituție financiara a Uniunii Europene. Citește mai departe și comenteaza…

- ​Un startup american care produce carne reala în laborator, fara creșterea și sacrificarea animalelor, a primit joi o noua investiție, de 161 de milioane de dolari, pentru cercetare și dezvoltare. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Media Fact Book: Piata de media din Romania va ajunge la o valoare de 514 milioane de euro in 2020 Piata de media din Romania va creste, in acest an, cu 5,5% comparativ cu anul 2019, pana la valoarea de 514 milioane de euro, reiese din datele Media Fact Book, raportul de analiza a pietei romanesti de…

- Investitiile straine directe (FDI) in China au crescut anul trecut cu 5,8%, la 941,5 miliarde de yuani (136,71 miliarde de dolari), a anuntat marti Ministerul Comertului, transmite Reuters potrivit Agerpres. In schimb, investitiile directe chineze peste hotare au scazut cu 6% in 2019, la 807,95 miliarde…

- În primele 11 luni din anul trecut contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de 9,92 miliarde euro, comparativ cu 8,2 miliarde euro în perioada ianuarie - noiembrie 2018, arata datele publicate luni de Banca Naționala. Importurile masive au amplificat deficitul…

- ​Lumea criptomonedelor atrage investiții în continuare: startup-ul Ripple anunța ca a obținut vineri o finanțare de capital de risc de 200 de milioane de dolari, de la o serie de fonduri de investiții, pentru a dezvolta un sistem de plați internaționale bazat pe criptomoneda ripple (XRP), una…

- ​Startup-ul românesc de tehnologia financiara automatizata FintechOS a primit o investitie Series A în valoare de 14 milioane de dolari. Runda de finanțare a fost condusa de Digital East Fund din partea Earlybird Venture Capital și OTB Ventures, cu participarea actualilor investitori GapMinder…