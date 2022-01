Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a declarat luni ca la revoltele de saptamana trecuta au participat de asemenea combatanti straini veniti din alte tari ale Asiei Centrale, Afganistan si Orientul Mijlociu, transmis AFP, potrivit Agerpres. ''Nu am nicio indoiala ca este vorba despre…

- Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a declarat luni ca revoltele insotite de violente care au zdruncinat tara de la inceputul anului au fost o "tentativa de lovitura de stat" comisa de "combatanti inarmati", asigurand totodata ca fortele sale nu ar trage "niciodata" impotriva unor manifestanti…

- Președintele Kazahstanului, Kassym-Zhomart Tokayev, a spus ca a dat armatei ordin sa traga fara avertisment in manifestanți. Autoritațile nu vor negocia cu protestatarii. Operațiunea antiterorista din țara continua, a anunțat președintele. Potrivit acestuia, 20 de mii de „bandiți” au atacat Alma-Ata.…

- Presedintele kazah Kasim-Jomart Tokaev a declarat vineri ca ordinea constitutionala a fost "in linii mari restabilita" in aceasta tara din Asia Centrala, dupa mai multe zile de proteste fara precedent, informeaza Reuters si AFP. "Fortele de ordine lucreaza din greu. Ordinea constitutionala…

- Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a promis miercuri un raspuns „ferm“ la tulburarile fara precedent care zguduie aceasta tara din Asia Centrala, in cursul carora manifestantii au luat cu asalt si incendiat cladiri guvernamentale, relateaza AFP .

