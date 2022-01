Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, care, dupa contestarea realegerii sale in functie in august 2020, a declansat o represiune brutala impotriva opozitiei in Belarus, a declarat joi ca protestatarii din Kazahstan ar trebui sa ingenuncheze in fata militarilor si sa-si ceara iertare, relateaza publicatia…

- Explozii și rafale de arme automate in capitala economica a Kazahstanului, in timp ce noi imagini șocante apar pe social media. O mașina a intrat in plin intr-un cordon al forțelor de ordine masate in centru pentru a proteja diverse instituții. De altfel, orașul Almati seamana cu un teatru de razboi.…

- O alianța de securitate condusa de Rusia formata din țarile ex-sovietice va trimite trupe de menținere a pacii in Kazahstan. Anunțul a fost facut joi de prim-ministrul Armeniei, dupa ce președintele kazah a facut apel la ajutorul lor. Țarile ex-sovietice trimit trupe in Kazahstan Protestele antiguvernamentale…

- Kazahstanul a decretat miercuri stare de urgenta pe intreg teritoriul dupa ce manifestatiile declansate din cauza unei cresteri bruste a pretului la gaze si combustibil au degenerat in violente, multimea luand cu asalt cladiri guvernamentale, dintre care unele au fost incendiate, noteaza AFP, citand…

- Un grup de manifestanti a patruns miercuri in cladirea principala a administratiei din Almati, capitala economica a Kazahstanului, scena unor proteste fara precedent provocate de o majorare a pretului la gaz, informeaza AFP. Politia a tras miercuri cu grenade asurzitoare si a utilizat gaze lacrimogene…

- Manifestațiile din statul central-asiatic au inceput din motive economice, dublarea prețului gazului, dar au capatat rapid o agenda politica, oamenii cerand alegeri libere și demiterea oficialilor de la varf, a guvernului, scrie Al Jazeera. Populația este nemulțumita de faptul ca profiturile țarii bogate…

