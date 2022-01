Despre Aloe vera: planta minune pentru sanatate - Beneficii si proprietati

In Egiptul Antic planta era folosita doar de faraoni, iar medicii acelor timpuri vorbeau despre Aloe Vera ca despre “ planta nemuririi” .Atat de mult credea acest popor in puterea tamaduitoare a plantei, incat, in ritualurile funerare, langa mumia faraonului… [citeste mai departe]