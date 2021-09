Stiri pe aceeasi tema

- Un medic din Romania trage un semnal de alarma cu privire la valul patru din pandemia de covid-19. Cum putea fi evitat al patrulea val de pandemie Medicul Radu Crișan Dabija, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Iași, spune ca valul patru al pandemiei de covid ar putea fi prevenit, cu unele…

- Comisia Europeana a semnat cu compania farmaceutica Eli Lilly un contract-cadru de achiziție comuna vizand furnizarea unui tratament cu anticorpi monoclonali pentru pacienții afectați de noul coronavirus, potrivit unui comunicat. Aceasta este cea mai recenta evoluție in ceea ce privește constituirea…

- O fetita de 4 luni din comuna Șipote, județul Iași, a murit chiar langa mama ei. Ulterior, oamenii legii au deschis un dosar de moarte suspecta și au sesizat reprezentanții DGASPC Iași.,,La data de 22 Septembrie ac, in jurul orei 07.00, polițiștii au fost sesizați prin Apel Unic de Urgența 112, de catre…

- Ciocniri violente la Londra intre fortele de ordine si mai manifestanții anti-vaccinare. Mai multi politisti au fost raniti dupa ce protestatarii furiosi au incercat sa patrunda in cladirea unde se afla sediul Agentiei de Reglementare a Medicamentelor si Produselor de

- Ministerul Sanatații anunța recent ca 70% din medicii din spitalele publice sunt vaccinați impotriva COVID-19, respectiv 25.387 de medici din totalul de 36.312 incadrați, 69% (25.040 de medici) cu schema completa. In total, 59.48% din personalul medical aflat in contact cu pacienții – medici, asistenți…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii anunta, miercuri, ca prin vaccinare impotriva COVID-19 se reduce riscul de infectare, riscul de transmitere a virusului, dar si riscul de spitalizare. De asemenea, se reduce considerabil riscul de deces, potrivit news.ro. ”Vaccinarea ramane cea mai la indemana…

- Aflat in concendiu, in Grecia, medicul a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook , in care a precizat ca ține permanent legatura cu colegii de la spital: "Din pacate, iarași incepem sa ramanem fara locuri pentru pacienții COVID.""Cei care vor muri in valul 4 de COVID cu varianta Delta in Romania sunt…