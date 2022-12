Reprezentanti ai opozitiei ruse din cinci consilii regionale au facut apel la presedintele Vladimir Putin cerandu-i sa emita un decret pentru a pune capat mobilizarii militare partiale pe care el a anuntat-o in septembrie pentru a intari forta de invazie a Moscovei in Ucraina, relateaza marti Reuters, potrivit Agerpres. Ministerul Apararii a anuntat incheierea convocarii […] The post Revolta in Paradis: opoziția rusa ii cere lui Putin sa decreteze incheierea mobilizarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .