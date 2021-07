Revoltă în Cuba: Primul protestatar ucis de forțele de securitate VIDEO Autoritațile cubaneze au confirmat ca un barbat a fost ucis în timpul revoltelor, acesta fiind primul deces confirmat de la izbucnirea protestelor fara precedent care au izbucnit duminica, relateaza BBC.



Presa de stat a precizat ca este vorba despre Diubis Laurencio Tejeda, 36 de ani, care a murit într-o suburbie a capitalei Havana, în cursul protestelor de luni.



Potrivit oficialilor, barbatul facea partea dintr-un grup care au fi atacat un obiectiv guvernamental, însa martori oculari spun ca forțele de securitate ale puterii de la Havana care este contestata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

