Revista Zari Alb Astre: ZariAlbAstre2013. S.O.S. patriotismul“ de Gabriela Dristaru, clasa a XII-a G

Stiri pe aceeasi tema

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de Ilinca Bogaciov, clasa a XI a B, publicat in numarul 1 din anul II al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Ce trend uri mai bantuie prin batranul liceu Nu stim la altii cum e, dar in liceul nostru cei care…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de Maria Cezar, clasa a X a E, publicat in numarul 2 din anul II al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Cum participi In primul rand, te apuci de studiat chimie la un nivel inalt, dupa care te duci la judeteana…

- Redam in cele ce urmeaza poeziile scrise de Mara Mihai, clasa a X a E, publicate in numarul 1 din anul VI al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Cand a fost ultima data cand te ai bucurat de un apus sau rasarit de soare sau poate de inmugurirea…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de Maria Minu, clasa a VIII a, publicat in numarul 1 din anul VI al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei."laquo;Marea, odata ce si a aruncat vraja, te tine prins in mrejele ei pentru totdeauna.raquo; Marea.…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de Ioan Calatoiu, clasa a X a D, publicat in numarul 1 din anul VI al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Uit concluzii pe care le am tras, uit lucruri pe care le am experimentat, iar ceea ce nu uit este…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de Alexandra Chirvasitu, clasa a XII a E, publicat in numarul 1 din anul VII al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei."Vine o vremeCand oasele tale iti cerSa le treci odata prin inalbitor,Sa fie albe ca o camasaDe…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de Alexandra Chirvasitu, clasa a XII a E, publicat in numarul 1 din anul VII al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei."Ma numesc Alexandra Chirvasitu si in luna noiembrie a acestui an am lansat volumul meu de…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de Ana Tifrea, clasa a XI a E, publicat in numarul 1 din anul VI al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Un ou crapat pe piscul unui munte.Este de aur Ba din plumb O fi de ciocolata Este un cub, gol dinauntru…