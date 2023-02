Revin ninsorile în România. Avertismentul meteorologilor pentru duminică Vremea se schimba radical in cursul zilei de duminica, anunța meteorologii. Sambata seara s-a putut vedea un inceput de lapovița și ninsoare in Transilvania, iar lucrurile se inrautațesc in ultima zi din saptamana. Astfel, potrivit meteorologilor, duminica va ninge in jumatatea de nor a țarii, iar la munte ninsorile vor fi și mai intense, un strat de zapada consistent fiind depus. ”In zonele joase din jum de nord, de duminica va incepe sa ninga și sa se depuna zapada. In zona montana, ninsorile vor continua in masivele nordice. Acolo ninsorile vor fi consistente, iar pana luni ar putea sa se depuna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

