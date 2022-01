Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul australian nu i-a dat lui Novak Djokovici garanția ca va fi acceptata o scutire medicala pe care acesta a declarat ca o are pentru a intra in Australia fara a fi vaccinat impotriva COVID-19, au declarat duminica avocații guvernului intr-un dosar depus la instanța, relateaza Reuters. Dosarul…

- Serbia ar putea decide in curand sa anuleze toate contractele legate de proiectul de litiu in valoare de 2,4 miliarde de dolari al grupului minier Rio Tinto din țara, a declarat premierul Ana Brnabic, in timp ce grupuri ecologiste au blocat sambata drumurile din Serbia, conform Reuters.

- Serbia ar putea decide in curand sa anuleze toate contractele legate de proiectul de litiu in valoare de 2,4 miliarde de dolari al grupului minier Rio Tinto din țara, a declarat premierul Ana Brnabic, in timp ce grupuri ecologiste au blocat sambata drumurile din Serbia, conform Reuters. Rio…

- ​Mii de manifestanti au blocat sâmbata în Serbia sosele, autostrazi si artere urbane, într-un nou protest antiguvernamental si împotriva unui proiect al companiei anglo-australiene Rio Tinto de exploatare a unei mine de litiu, relateaza agentiile Reuters si EFE.Manifestatiile…

- O lege adoptata recent deschide calea exproprierii de terenuri pentru proiecte de interes public, activistii ecologisti considerand ca astfel va fi accelerat proiectul daunator pentru mediu al companiei Rio Tinto de a deschide in vestul Serbiei o mina pentru extractia litiului, un mineral esential fabricarii…

- In estul Serbiei, in imprejurimile orașului Loznica, se gasesc zacaminte importante de litiu, metal alcalin indispensabil in fabricarea bateriilor pentru autovehiculele electrice. Compania miniera a inceput sa cumpere terenuri in zona, dar asteapta in continuare unda verde din partea statului pentru…

- Vaccinul Covid-19 al AstraZeneca Plc a contribuit cu un cent la castigurile pe actiune in trimestrul trei din 2021, iar castigurile de baza au ajuns la 1,08 dolari pe actiune, compania anglo-suedeza estimand ca Vaxzevria va duce la o "profitabilitate modesta" in urma comenzilor noi, transmite Reuters,…

- Operatorul retelei nationale de transport de gaz natural din Bulgaria, Bulgartransgaz, a anunțat ca tranzitul de gaze catre Romania, Serbia si Ungaria a fost oprit din cauza unei probleme la un gazoduct. Bulgaria transporta gaze rusesti prin reteaua sa de conducte catre Romania, Serbia si Ungaria.…