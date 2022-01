Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au fost duse la audieri in urma a 14 perchezitii desfasurate in cadrul unei actiuni a DIICOT pentru destructurarea unei grupari infractionale care ar fi specializata in traficul international de droguri de risc si de mare risc, respectiv cocaina si canabis, pe ruta Olanda-Germania-Romania.…

- In noaptea de Revelion, procurorii DIICOT Iași și polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Iași au surprins doua persoane venite din Germania care aveau asupra lor droguri de risc și de mare risc, respectiv 600 de grame de cocaina și 176 de grame de cannabis, se arata intr-un comunicat…

- Sase persoane au fost duse la audieri in urma a 14 perchezitii desfasurate in cadrul unei actiuni a DIICOT pentru destructurarea unei grupari infractionale care ar fi specializata in traficul international de droguri de risc si de mare risc, respectiv cocaina si canabis, pe ruta Olanda-Germania-Romania.…

- Acțiune de amploare, miercuri, derulata de oamenii legii din Ploiești – polițiști ai Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești și procurori de la DIICOT Ploiești. In prima faza s-a aflat ca procurorii DIICOT Ploiești au facut descinderi, trei la numar, in Ploiești și Constanța, la sediul…

- Politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Iasi, desfasoara o actiune, care vizeaza persoane banuite de introducere in tara de droguri de risc si trafic de droguri de risc…

- Procurorii DIICOT efectueaza luni perchezitii la locuinta protestatarului Cristian Dide, intr-un dosar in care sunt efectuate cercetari pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si introducerea in tara de droguri de risc. Dosarul este instrumentat de DIICOT Iasi. „La…

- Comunicat. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, au efectuat o perchezitie domiciliara, in cadrul unui...