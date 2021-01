Revelion 2021. Pandemia a anulat petrecerile de stradă de Anul Nou din marile oraşe ale lumii Restrictiile generate de pandemia de coronavirus au anulat marile petreceri din strada de Anul Nou din marile orase ale lumii. In New York, imaginile din Times Square erau de nerecunoscut, cu doar cateva zeci de persoane, departe de sutele de mii de oameni care sarbatorea trecerea in noul an in anii anteriori. In New York, doar o mana de oameni au fost lasați sa intre in Times Square pentru a urmari manifestatiile de Revelion. Li s-a permis accesul in principal angajatilor din prima linie in lupta cu coronavirusul, scrie BBC. De asemenea, The New York Times scrie ca au existat doar cateva zeci… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

