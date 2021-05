Craiova intră în competiția Forbes Best Cities for Business

Forbes România, în parteneriat cu Primăria Craiova, a organizat online, miercuri, evenimentul „Forbes Best Cities Craiova 2021”.A fost prima ediție a evenimentului de business regional „Forbes Best Cities for Business” (Forbes cele mai bune orașe pentru afaceri – n.r.) organizat… [citeste mai departe]