Reuters: Ce alternative de aprovizionare cu energie are Europa după reducerea de către Rusia a livrărilor de gaze prin conducta Nord Stream 1 Ucraina a oprit luna trecuta o ruta de tranzit de gaze catre Europa, dand vina pe interferenta fortelor ruse de ocupatie, in timp ce livrarile de gaze ale Rusiei catre multe tari europene au fost intrerupte complet din cauza nerespectarii noului mecanism de plata in ruble impus de Moscova. CARE SUNT RUTEILE CHEIE PENTRU GAZELE RUSESTI IN EUROPA? Rusia furnizeaza aproximativ 40% din necesarul de gaze naturale al Europei, mai ales prin conducte. Livrarile de anul trecut au fost de aproximativ 155 de miliarde de metri cubi (bcm). Coridorul de tranzit prin Ucraina livreaza in mare parte gaze catre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonat de Iuliana Alexa, fost redactor sef al unei bine cunoscute publicatii internationale, Psychologies, volumul reuneste douazeci si sapte de marturii ale unor persoane emigrate din Romania in tari dintre cele mai diverse Austria, Belgia, Canada, Elvetia, Franta, Germania, Italia, Marea Britanie,…

- In 14 Mai, la Maribor , in Slovenia, a avut loc ce-a de-a 2-a etapa din circuitul mondial Best Foot Forward, la skateboarding, disciplina street. La aceasta etapa au participat 72 de sportivi din 14 tari ( Slovenia, Austria, Spania, Italia, Ungaria, Austria, Germania, SUA , Bulgaria, Serbia, Croatia,…

- Uniunea Europeana pregateste un al saselea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei ca raspuns la invadarea Ucrainei de acum peste doua luni, pe care Moscova o numeste o operatiune militara speciala. Este asteptat ca pachetul sa vizeze petrolul rusesc, bancile din Rusia si Belarus, precum si mai…

- Blocul comunitar pregateste al saselea pachet de sanctiuni contra Rusiei dupa invadarea Ucrainei, iar importul de petrol rusesc este una dintre masurile discutate, a transmis Reuters , care citeaza doi diplomați europeni, scrie Agerpres . Comisia Europeana a avut in ultimele zile mai multe discutii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat luni speranta ca va obtine pentru tara sa „in urmatoarele saptamani” statutul de candidat la aderare la Uniunea Europeana (UE), multumindu-i Bruxellesului pentru celeritatea procesului, informeaza AFP. In timpul unei intrevederi la Kiev, Zelenski…

- Gazul rusesc continua sa curga vineri spre Europa, in ciuda termenului limita stabilit de președintele Vladimir Putin pentru intrerupere, in cazul in care clienții nu incep sa plateasca in ruble, aceasta fiind cea mai puternica amenințare a Moscovei pentru sancțiunile impuse din cauza razboiului. Reuters…

- ​​Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va adresa Parlamentului Romaniei luni, conform deputatului PNL Pavel Popescu. Potrivit acestuia, interventia lui Zelenski in Parlamentul Romaniei va avea loc luni seara. "Lupta ucrainenilor nu este doar a lor. Este o lupta pentru libertate si pentru toate…

- Mai exact, publicația a publicat propunerile scrise privind un tratat ce prevede garanțiile de securitate pentru Ucraina, care au fost rezultatul discuțiilor ruso-ucrainene de astazi, de la Istanbul, și care vor fi aduse la Moscova de consilierul prezidențial Vladimir Medinsky.Publicația atrage atenția…