Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 80 de cazuri de variola maimuței au fost confirmate in 11 țari, a comunicat Organizația Mondiala a Sanatații, care a avertizat ca numarul ar putea crește. Potrivit OMS, alte 50 de cazuri suspecte sunt investigate, dar nu au fost facute precizari despre țarile unde sunt acestea. In acest…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) va avea o reuniune de urgența, in cursul zilei de vineri, pentru a discuta despre focarul european de variola a maimuței, o infecție virala intalnita in vestul și centrul Africii. Peste 100 de cazuri au fost confirmate sau sunt suspectate in Europa, transmite Reuters.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a convocat vineri o reuniune de urgenta pentru a discuta despre raspandirea fara precedent in Europa a virusului variola maimutei („monkeypox”). Pe rețelele sociale, in special pe Twitter, se discuta intens despre faptul ca magnatul Bill Gates ar fi fost „profet”…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) urmeaza sa organizeze vineri o reuniune de urgenta pentru a discuta despre variola maimutei, conform unor surse apropiate agentiei Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), informeaza Reuters, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) urmeaza sa organizeze o reuniune de urgenta pentru a discuta despre variola maimutei, conform unor surse apropiate agentiei Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), informeaza Reuters.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii OMS urmeaza sa organizeze vineri o reuniune de urgenta pentru a discuta despre variola maimutei, conform unor surse apropiate agentiei Organizatiei Natiunilor Unite ONU , informeaza Reuters.Comitetul care se va intruni este Grupul consultativ strategic si tehnic pentru…

- Un caz de variola maimuței a fost confirmat la o persoana din regiunea Stockholm, a anunțat, joi, agenția suedeza pentru sanatate publica intr-un comunicat, transmite AFP. Persoana infectata ”nu este grav bolnava, dar primește ingrijiri”, explica autoritatea sanitara, subliniind ca nu se știe unde și…

- Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infectioase ”Sfanta Parascheva Iasi”, a explicat, joi, intr-un filmuleț postat pe pagina sa de Facebook ca in Romania nu exista niciun caz si nici macar o suspiciune de variola a maimutei, boala depistata in Europa si America de Nord. Medicul a mai spus ca boala…