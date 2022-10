Stiri pe aceeasi tema

- UDMR il apara pe ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a fost acuzat de Declic ca refuza sa dispuna protejarea tuturor parcurilor naționale din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Taxa de salubrizare se va putea modifica in timpul anului oricand. Asta stabilește un proiect de ordonanța adoptat in aceasta saptamana de Guvern și care va intra in vigoare odata ce va fi publicat in Monitorul Oficial. La finalul ședinței de Guvern de zilele trecute s-a spus ca „in privința gestionarii…

- ”Propunem, pe de-o parte, limitarea pretului pe piata, nu doar pentru lemnul de foc, ci si pentru derivate din lemn de foc. Pentru a asigura un echilibru pe piata si a preveni exodul de material lemnos sau de derivate de pe piata romaneasca pe alte piete, este nevoie de interdictie de export in anumite…

- Gestionarea și eliminarea deșeurilor poate avea un impact major asupra mediului, așa ca Uniunea Europeana are ca obiectiv reducerea impactului deșeurilor asupra mediului și sanatații și imbunatațirea utilizarii resurselor. Insa, Romania se afla pe ultimul loc in UE la recuperarea deșeurilor, doar…

- ■ la reuniunea de la Cluj Napoca au participat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ioan Marcel Boloș și ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna ■ au fost discutate chestiuni legate de prorogarea intrarii in vigoare a noilor taxe și impozite locale, modificari la programul…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a fost prezent la Cluj-Napoca unde, alaturi de edilul Emil Boc, a participat la o expoziție de prezentare a unor sisteme inteligente de gestionare a deseurilor.

- Prim vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat sambata, 30 iulie, la Antena 3, ca in Romania „nu este de dorit o criza politica” și ca UDMR nu trebuie sa iasa de la guvernare, dar a precizat ca formațiunea trebuie sa explice in coaliție motivul pentru care liderii UDMR l-au aplaudat pe premierul…

- Unele administratii locale ar trebui sa impuna restrictii la utilizarea apei potabile, fiind o mare risipa ca oamenii sa ude gradinile cu apa potabila, ”chiar daca ne pare rau pentru rosii”, a declarat miercuri ministrul Mediului, Tanczos Barna, in contextul secetei care afecteaza Romania.