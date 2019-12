RETROSPECTIVĂ POLITICĂ: 2019, anul PNL Oricum am privi lucrurile, anul politic romanesc 2019 a aparținut Partidului Național Liberal. In fapt, dincolo de seria fulminanta de victorii, care au dus inclusiv la preluarea guvernului, PNL se arata singura formațiune politica romaneasca cu bilanț pozitiv in 2019. Anul politic romanesc 2019 a fost poate cel mai dens in evenimente surprinzatoare, din ultimele doua decenii. Cateva repere ar fi de folos, pentru a intui perspectivele anului ce incepe in doar cateva zile. Și vom face analiza in ordinea descrescatoare a necazurilor de partid provocate de apocalipsa politica, revigoranta… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

