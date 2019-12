Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an de discuții aprige despre cat de benefica sau vatamatoare pentru economie a fost Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 114/2018, o piatra funerara a fost așternuta la capataiul actului normativ, cu largul concurs al inițiatorilor, Partidul Social-Democrat, conform Mediafax. …

- De la cel mai tanar miliardar imbogatit prin fortele proprii, pana la scandaluri intre celebritati care au ajuns in fata justitiei, lumea showbizului a produs o gama variata de titluri in presa in cursul acestui an. Reuters prezinta unele dintre cele mai importante stiri din showbiz din cursul anului…

- Echipaje numeroase de politie,inclusiv luptatori de la Serviciul pentru Actiuni Speciale Suceava, au pus in aplicare, joia trecuta, 5 mandate de perchezitie domiciliare, in comunitatea de romi din satul Capu Codrului, comuna Paltinoasa, fiind cautati trei tineri despre care exista date ca au ...

- Peste 11.000 de oameni de stiinta din 153 de state au avertizat in luna noiembrie asupra ''urgentei climatice'' care reprezinta ''o mare amenintare existentiala'' la adresa umanitatii, ''greva climatica'' a fost desemnata sintagma-vedeta din 2019 de…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin a mandatat joi Parlamentul sa gaseasca un ales care sa scoata Israelul dintr-un impas politic inedit in contextul in care Benjamin Netanyahu si Benny Gantz nu au reusit sa formeze un guvern, la doua luni dupa cel de-al doilea tur de scrutin organizat intr-un an,…

- In primele 9 luni ale anului 2019, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Valcea au fost incadrate in munca 3100 persoane, dintre care 1338 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referința, 1414 au peste 45 de ani, 729 au varsta…

- Traian Basescu a vorbit, joi, la B1TV, despre intervenția pompierilor de la Colectiv, dupa apariția noilor imagini de la intervenția din clubul bucureștean, din octombrie 2015.Citește și: Pensiile și salariile sunt vizate- Masurile propuse de noul Guvern "Greu de spus ce a fost. Exista,…

- Zeci de politisti, jandarmi, localnici si voluntari, cauta de mai bine de 12 ore doi barbati, ciobani la o stana din localitatea Bordesti. dati disparuti intr-o padure din Vrancea. Unul dintre disparuti a fost gasit dar continua cautarile celui de-al doilea.