- Presedintele Federatiei Romane de Lupte, Razvan Pircalabu, a declarat, pentru AGERPRES, ca anul 2019 a fost unul destul de bun din punct de vedere al rezultatelor la competitiile internationale, dar spera ca 2020 sa fie unul cu adevarat rasunator pentru luptele romanesti si sa aduca una sau doua…

- Dupa zeci de ani in care nu au fost realizate investiții de modernizare semnificative, accesul catre ștrandul Mihaieni se desfașoara acum pe o infrastructura rutiera moderna. Recepția la terminarea lucrarilor s-a facut in prezența președintelui Consiliului Județean Satu Mare, PatakiCsaba și a vicepreședintelui…

- Asociația Pedagogilor Romani (APR) din județul Covasna are in derulare proiectul „Micii meșteri populari”, ce are ca scop redescoperirea, cultivarea si promovarea valorilor traditionale stramosesti prin implicarea copiilor, a cadrelor didactice și a reprezentanților comunitații locale in diverse activitati…

- Trei cladiri din municipiul Satu Mare au ramas in procesul de selectie a unui nou sediu pentru Biblioteca Judeteana, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, presedintele Consiliului Judetean, Pataki Csaba, scrie Agerpres.

- 13 tineri specialiști din sanatate se vor putea muta in curand in noile locuințe ANL din Satu Mare, aflate in administrarea Consiliului Județean. Aleșii județeni au votat astazi, 31 Octombrie, lista de repartizare a primelor 13 locuințe, din cele 16 destinate inchirierii. Lista completa poate fi vazuta…

- “In ultima perioada, mai mulți operatori de transport au abandonat cursele repartizate prin licitație, fiind pusa in dificultate naveta zilnica a valcenilor. Am facut demersuri sa obținem cadrul legal și in final, am reușit sa acoperim și aceste trasee”, a explicat președintele Consiliului Județean,…

- Printr-un comunicat de presa, PSD Satu Mare cere DEMISIA URGENTA a viceprimarilor PNL Doina Feher și Adrian Albu, avand in vedere conflictul evident de interese in care se afla dupa ce prima a semnat in calitate de președinte al Comisiei pentru a-și pune fiul pe lista de prioritați ANL, iar al doilea…

