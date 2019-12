Stiri pe aceeasi tema

- Contestari profunde, canicule exceptionale, dar, de asemenea, foiletonul Brexitului si procedura destituirii lui Donald Trump au marcat lumea in 2019, relateaza AFP, care prezinta cele mai importante evenimente.

- Uniunea Europeana (UE) si Berlinul au criticat sanctiunile americane impuse gazoductului Nord Stream 2, aflat in centrul unei batalii economice si geopolitice intre Washington si Bruxelles, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceste sanctiuni au fost impuse in timp ce Statele Unite si unele tari…

- Seful Pentagonului, Mark Esper, a pledat vineri in favoarea solicitarii președintelui Donald Trump ca aliații SUA sa aloce 2 la suta din PIB pentru cheltuieli militare, subliniind ca NATO nu isi poate permite sa aiba in randurile sale state „parazite”, informeaza Agerpres, care preia o știre a agenției…

- Investigatiile au continuat sambata la o zi dupa atacul armat care a facut trei morti la baza aeronavala Pensacola din Florida, in special pentru a stabili daca sauditul, aflat la pregatire militara in Statele Unite, a actionat singur, noteaza AFP, potrivit Agerpres."Vom lamuri totul in legatura…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca Statele Unite ”fac eforturile finale” pentru a ajunge la un acord comercial cu China, dar ca Washingtonul este alaturi de protestatarii din Hong Kong, unde doreste sa fie democratie, relateaza Reuters, citata de NEWS.ro.La un eveniment…

- Donald Trump a spus candva in gluma ca 'el este Alesul', dar pentru unul dintre ministrii sai este evident: presedintele republican a fost ales de Dumnezeu ...la fel ca predecesorul sau democrat, Barack Obama, potrivit France Presse.'Stiti, Barack Obama nu ar fi devenit presedinte al SUA daca…

- Coreea de Nord ”nu este interesata” de summituri cu Statele Unite, daca Washingtonul insista sa refuze orice concesie, a anuntat luni Phenianul, la cateva ore dupa ce Donald Trump a evocat o eventuala intalnire, relateaza AFP.

- Guvernul conservator condus de Johnson inca poarta discutii cu Uniunea Europeana despre un eventual acord de retragere, dar premierul britanic a insistat ca tara sa trebuie sa paraseasca blocul comunitar la 31 octombrie, cu sau fara un acord. Este de asteptat ca Jeremy Corbyn si alti lideri…