Stiri pe aceeasi tema

- Franta vrea sa gaseasca o ruta terestra care sa treaca prin Romania sau Polonia și sa permita exportul produselor agricole din Ucraina, dupa retragerea Rusiei din acordul international negociat sub egida ONU, a anuntat, luni, ministrul francez al Agriculturii, Marc Fesneau, informeaza Reuters. „Cautam…

- Franta lucreaza la o ruta terestra care ar permite Ucrainei sa isi exporte produsele agricole, prin Romania sau Polonia, in locul exporturilor prin Marea Neagra care au devenit imposibile dupa retragerea Rusiei din acordul international negociat sub egida ONU, a anuntat luni ministrul francez al…

- Cotatiile futures la grau au crescut luni cu peste 5% iar cele la porumb cu peste 2%, dupa ce anuntul privind retragerea Rusiei din acordul ce asigura exportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagra a inmultit ingrijorarile cu privire la aprovizionarea mondiala cu alimente, transmite Reuters. In jurul…

- ONU, Turcia și Ucraina continua sa implementeze acordul privind cerealele și au convenit asupra unui plan de tranzit pentru ca luni 16 nave sa treaca prin Marea Neagra, in ciuda retragerii Rusiei din pactul care a permis exportul ucrainean, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- NATO, prin vocea purtatoarei de cuvant Oana Lungescu, a cerut duminica Rusiei sa revina asupra deciziei sale de a se retrage din acordul care asigura exporturile de cereale din porturile ucrainene , pe fondul unei crize alimentare globale, relateaza Reuters. „Președintele Putin trebuie sa inceteze sa…

- Rusia a suspendat participarea la un acord intermediat de ONU pentru exportul de produse agricole din porturile ucrainene in urma atacurilor asupra navelor din Crimeea, a declarat sambata Ministerul Apararii, citat de TASS, relateaza Reuters. Suspendarea va reduce exporturile de cereale ucrainene din…

- Rusia a transmis ONU o lista cu revendicari și in cazul in care doleanțele Moscovei nu vor fi indeplinite, Federația Rusa se va retrage din acordul privind exportul de cereale din Marea Neagra, care expira in noiembrie, a declarat pentru Reuters reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Ghenadi…

- Prețul petrolului a scazut miercuri, 3 august, inaintea reuniunii producatorilor OPEC+. Petrolul devine mai ieftin din cauza temerilor de incetinire a creșterii globale, care a afectat cererea de combustibil și consolidarea dolarului. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la Reuters.…