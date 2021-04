CHIȘINAU, 8 apr - Sputnik. Vadim Krasnoselski a fost rugat sa comenteze declarația Maiei Sandu despre retragerea pacificatorilor ruși din stanga Nistrului. Liderul de la Tiraspol considera ca acest lucru nu este posibil cel puțin la aceasta etapa.

„La aceasta etapa, acest scenariu nu este posibil de pus in aplicare. Tot timpul cand apar astfel de intrebari adresez și eu o intrebare. Trebuie sa ni se raspunda noua la o intrebare - ce vad politicienii in pacificatori. Daca cineva vede oameni in verde, forțe armate, atunci eu vad in pacificatori oameni care ne asigura pacea și liniștea…