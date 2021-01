Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu se asteapta la ''nimic bun'' de la viitorul presedinte american Joe Biden, a afirmat marti ministrul-adjunct al afacerilor externe rus Serghei Riabkov, estimând ca politica externa a administratiei Biden va fi ghidata de ''rusofobie'', informeaza miercuri…

- CHIȘINAU, 9 dec – Sputnik. Moscova a prevenit Washingtonului sa nu promoveze politica de obținere a unei supremații militare, a declarat viceministrul de Externe al Rusiei, Serghei Reabkov. “In realitate, ei (SUA n.r.) aspira spre o supremație militara totala, iar aceasta aspirație este alimentata…

- Dezvoltatorii vaccinului rusesc Sputnik V susțin ca acesta este in proporție de 95% eficient și ca nu provoaca efecte secundare majore, dar este inca in curs de testare in masa, potrivit BBC.Rusia a inceput programul de vaccinare COVID-19, iar printre cei care au fost injectați sunt persoanele vulnerabile,…

- Chișinaul nu a discutat anterior cu Moscova propunerea liderului ales al Moldovei, Maia Sandu, de a retrage trupele rusești din Transnistria. Anunțul a fost facut de catre secretarul de presa al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, luni, 30 noiembrie. „Nu, nu exista o discuție preliminara…

- Organizatii care sustin controlul armamentului ii cer presedintelui ales al Statelor Unite Joe Biden sa prelungeasca cu cinci ani, neconditionat, tratatul cu Rusia care limiteaza desfasurarea de arme nucleare strategice, dar unii experti argumenteaza ca acesta ar trebui sa opteze pentru o perioada…

- Rusia a expulzat marti distrugatorul american John S. McCain din apele sale teritoriale din Oceanul Pacific, a informat Ministerul Apararii de la Moscova intr-un comunicat preluat de TASS, potrivit AGERPRES. Potrivit ministerului, "marti, la 06:17, ora Moscovei (03.17 GMT), distrugatorul marinei…

- Rusia a intrat in coliziune concomitent atat cu Turcia, cat si cu Occidentul in privinta conflictului din Nagorno Karabah, scrie analistul geopolitic Iulian Chifu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- În stilul sau tradițional, Vladimir Putin minte de îngheața apele. Vladimir Putin a declarat ca el „conteaza” pe faptul ca poporul Moldovei va „aprecia”, la apropiatele alegeri prezidențiale moldovene, eforturile președintelui pro-rus Igor Dodon…