- Retragerea americana din Afganistan a fost 'probabil decizia buna', insa nu a fost pusa in practica 'asa cum ar fi trebuit', a apreciat miercuri ministrul de externe al Israelului, Yair Lapid, transmite AFP. Mare aliat al Statelor Unite, Israelul nu comentase pana acum in mod oficial retragerea…

- China a estimat marti ca retragerea armatei americane din Afganistan va permite acestei tari sa deschida "o noua pagina" dupa 20 de ani de ocupatie straina, criticata dur in ultimele zile de Beijing, informeaza France Presse. Autoritatile chineze condamna plecarea precipitata a Statelor…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a declarat vineri ca misiunea SUA in Afganistan a esuat, afirmand in plus ca plecarea ''precipitata'' a SUA din aceasta tara este la originea degradarii situatiei de securitate, relateaza AFP. Chiar daca presedintele Joe Biden incearca…

- Seful diplomatiei israeliene Yair Lapid a anuntat miercuri, in timpul inaugurarii primului consulat al statului evreu la Dubai in contextul unei vizite inedite in aceasta tara din Golf, ca noi acorduri de cooperare vor fi semnate in curand intre Israel si Emiratele Arabe Unite, informeaza AFP.…

- Seful diplomatiei israeliene Yair Lapid a inaugurat marti in Emiratele Arabe Unite (EAU) prima ambasada a Israelului in zona Golfului, in cadrul unei vizite oficiale inedite pentru un ministru al statului evreu dupa normalizarea relatiilor, transmite AFP. La ceremonia inaugurarii ambasadei Israelului…

- Seful diplomatiei israeliene Yair Lapid se deplaseaza marti in Emiratele Arabe Unite, in prima vizita oficiala a unui ministru al statului israelian in aceasta monarhie din Golf, a transmis Ministerul de Externe al Israelului, potrivit AFP. Lapid a postat pe contul sau de Twitter o fotografie in…

