REȚINUT PENTRU VIOL CU UN MINOR Reținut de polițiști și arestat de magistrați, pentru comiterea infracțiunii de viol. Luni, 22 ianuarie a.c., in urma administrarii probatoriului, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au dispus reținerea, pentru 24 de ore in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Salaj fața de un barbat de 48 de ani, din județul Salaj, cercetat pentru comiterea infracțiunii de viol. Din cercetarile efectuate a rezultat ca, in perioada ianuarie – septembrie 2023, profitand de starea de vadita vulnerabilitate… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 18 ianuarie a.c., polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurala Ileanda au depistat și incarcerat un tanar de 25 de ani, din localitatea Poiana Blenchii, județul Salaj. Judecatoria Dej a emis pe numele acestuia un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate, fiind condamnat la 5 ani…

- Marți, 16 ianuarie a.c., in urma administrarii probatoriului, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalau au dispus reținerea, pentru 24 de ore in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, fața de un tanar de 23…

- Crima intr-o familie din Dolj. Un barbat de 53 de ani a a fost reținut de polițiști dupa ce a sunat la 112 și a marturisit ca l-a ucis pe varul sau mai in varsta in urma unei discuții aprinse. „In noaptea de 15/16 decembrie a.c., in jurul orei 00.18, politisti din cadrul Poliției Orașului Filiași au…

- Nr. 296 din 14 Decembrie 2023 BULETIN INFORMATIV14 DECEMBRIE 2023 RETINUT PENTRU TENTATIVA LA FURT CALIFICAT La data de 13 decembrie a.c., politistii Compartimentului de Investigatii Criminale din cadrul Sectiei 3 Politie Urbana, cu sprijinul politistilor Sectiei 2 Politie Urbana, au retinut un barbat,…

- Banuit de furt calificat, identificat și cercetat de polițiștii de investigații criminale. La data de 22 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au identificat și cercetat un tanar de 18 ani, din municipiul Timișoara, banuit…

- Reținut de polițiștii din Șimleu Silvaniei, pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. La data de 20 noiembrie a.c., in urma administrarii probatoriului, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei au dispus reținerea, pentru 24…

- Barbatul banuit ca ar fi omorat un barbat din Livezile, tatal concubinei sale, a fost reținut pentru 24 de ore, anunța IPJ Bistrița-Nasaud. Presupusul faptaș, care risca sa ajunga dupa gratii pentru urmatoarele 30 de zile, este din comuna Leșu. „In urma cercetarilor și investigațiilor efectuate de catre…

- Vineri, 3 noiembrie a.c., in urma administrarii probatoriului, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalau au dispus reținerea, pentru 24 de ore, in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, fața de un barbat de 41 de ani, din municipiul Zalau, banuit…