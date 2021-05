Reținut după ce i-a aruncat sodă pe față fostei concubine Polițiștii din Bailești au dispus, ieri, reținerea unui barbat de 53 de ani, cercetat pentru lovire sau alte violențe. Potrivit oamenilor legii, barbatul i-a aruncat pe fața fostei concubine o substanța chimica. Se pare ca este vorba de soda caustica. Potrivit polițiștilor doljeni, incidentul a avut loc pe 1 mai, in Bailești. ”Ieri, 1 mai, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Bailești au reținut pentru 24 de ore un barbat de 53 de ani, din Bailești, banuit de comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Din cercetarile efectuate de polițiști, in cursul aceleiași zile, barbatul i-ar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

