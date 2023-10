Reținut de poliție. A ”interzis” circulația oricărui autovehicul pe o stradă Un barbat a montat indicatorul pe o strada din Voluntari. Acesta a vrut sa impiedice circulația și a schimbat semnul de circulație, insa a fost imediat identificat de polițiști. Și nu a fost dificil, intrucat scena a fost filmata și a ajuns pe Facebook. Potrivit Poliției Ilfov, miercuri, polițiștii Serviciului Rutier s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru impiedicarea sau ingreunarea circulației pe drumurile publice. Ei l-au identificat pe autor cu ajutorul unor imagini transmise pe rețeaua de socializare. Barbatul de 27 de ani s-a filmat in momentul in care a montat un… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

