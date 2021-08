Stiri pe aceeasi tema

- Problemele cu legea ale lui Fulgy de la Clejani (23 de ani) nu se mai termina. Sambata, 10 iulie, fiul Clejanilor a fost retinut, din nou, de Politie dupa ce a agresat un jurnalist si i-a sustras telefonul mobil.

- In ziua de 7 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe și au reținut un barbat de 42 de ani, din Maracineni. Din cercetari s-a stabilit ca, in seara zilei de 25 iunie a.c.,…

- Scandal dupa rezultatele parțiale la alegerile locale din localitatea Bocșa, Caraș Severin. Un polițist ar fi fost lovit de o mașina, condusa de barbat fara permis. Dupa numararea voturilor din Bocșa, sute de oameni au ieșit in strada și au creat o busculada. Unii s-au adunat ca sa iși exprime satisfacția…

- Pentru perioada fiscala 2020, in Republica Moldova, au fost identificate 2.962 persoane cu venituri de peste 1 milion lei fiecare (fața de 2.515 persoane fizice pentru perioada 2019), venitul total obținut de aceste persoane este de 9.694,4 mln. lei, și impozit reținut in suma de 611,1 mln. lei.…

- Marea majoritate a deputaților USR PLUS nu a votat, miercuri, un proiect de lege privind sarbatorirea colindului romanesc in perioada 6-31 decembrie. Proiectul de lege inițiat, printre alții, de ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu (PNL), are ca scop incurajarea transmiterii colindelor generațiilor…

- Un tanar de 29 de ani, din comuna Turburea, Gorj, banuit de savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violente și tulburarea ordinii și liniștii publice a ajuns aseara in arestul IPJ. In dupa-amiaza aceleiași zile, polițiștii au fost sesizati prin apelul 112 de un barbat de 31 de ani, din comuna Aninoasa,…

- Mai mulți polițiști din Craiova au fost agresați de un grup de indivizi, dupa ce au imobilizat un barbat care incerca sa scape de un control rutier. Barbatul, care s-ar fi aflat sub influența bauturilor alcoolice, și-a chemat cunoscuții, care i-au inconjurat pe polițiști și au devenit agresivi. Unul…

- Ieri, 16 mai 2021, un barbat de 46 de ani, din Zlatna, a fost reținut de polițiști, dupa ce, in seara zilei de 15 mai 2021, in timp ce se afla in incinta unei sali de jocuri din orașul Zlatna, unde lucreaza soția sa, pe fondul unor neințelegeri pe care aceasta le-ar fi avut cu un client, un barbat de…