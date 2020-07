REȚETE Porc cu mere la cuptor Ingrediente 1 kilogram pulpa de porc 1 capatana usturoi sare piper boia dulce chimen macinat ulei 500 grame mere 2 bucati ceapa 1-2 crengute rozmarin Mod de preparare Usturoiul se piseaza cu sare, se freaca bine cu putin ulei, apoi se adauga boia, chimen macinat si se amesteca. Pulpa de porc taiata felii potrivit de groase, se ung cu amestecul de usturoi si se aseaza intr-un vas termorezistent. Merele se curata de samburi si cotor si se taie bucati (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cartofii Duchesse Cartofii Duchesse sunt un adevarat deliciu al bucatariei franceze, fiind, adesea, serviti ca antreu, alaturi de alte delicatese. Acestia se remarca prin aspectul lor inedit, asemanator bezelelor, dar si prin gustul fraged si aroma de nucsoara. Ingrediente ● circa 1 kg cartofi ● 4 galbenusuri…

- Bancnota cel mai des falsificata in cursul anului trecut a fost cea de 100 de lei, iar la nivel national, numarul banilor falsificati a scazut aproape la jumatate fata de anul trecedent, arata un raport anual al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Potrivit documentului amintit, bancnota cu cel mai mare…

- Ingrediente: 125 g unt, la temperatura camerei 100 g zahar 1 ou 200 g faina coaja de la 2 lamai mari un sfert de lingurita praf de copt un praf de sare 3 linguri zahar brun Mod de preparare: Untul se bate spuma cu zaharul folosind un mixer. Se adauga oul si se amesteca pana capata o consistenta pufoasa,…

- Pasarile maninca zilnic o suta de bucați de plastic. Oamenii de știința cred ca plasticul va fi transmis treptat prin lanțul alimentar și va ajunge la om. Un nou studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Cardiff a constatat ca nu numai animalele care traiesc in ocean maninca plastic. Ei au…

- CHIȘINAU, 24 mai – Sputnik. Mulți nutrioniști combat parerea potrivit careia cartofii ingrașa. Nu sunt un pericol pentru silueta, daca sunt preparați dietetic – copți, fierți, inabușiți. Au avantajul de a fi și gustoși, și sațioși - nu degeaba sunt numiți „a doua paine”. © Sputnik / Алексей КуденкоCate…

- In acest articol va vom prezenta cele mai populare rețete pentru o ciorba absolut divina. Ciorba de burta Ingrediente: 4 litri apa; 1 kg burta congelata sau proaspata; 3 bucați de rasol de vita; 3 cepe mari; 1 țelina ;1 pastarnac; 3 morcovi; 2-3 foi de dafin; 1 lingura mare de boabe de piper negru;…

- Se afla in plina desfașurare concursul de gatit online ”Cel mai harnic Bucatar Junior!” inițiat de Direcția de Cultura Carei. Copii deosebit de harnici și talentați, care, mai ales in aceasta perioada iși ajuta parinții in bucatarie, pregatind mancaruri pentru intreaga familie. Rețete precum paine…

- Ingrediente pentru turte de casa 600 grame faina 350 ml apa 80 ml ulei 2 lingurite de sare Mod de preparare turte de casa Cerne faina intr-un castron adanc, adauga sarea si amesteca. Fa in mijloc un loc cu ajutorul unei linguri din lemn. Fierbe intr-un ibric apa cu uleiul, apoi toarn-o peste faina si…