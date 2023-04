Rețete de gătit cu pufuleți. Combinații gastronomice la care nici nu te-ai fi gândit In plus, daca amesteci pufuleți zdrobiți cu pesmet și condimente, vei obține crusta perfecta pentru snițele, chiftele sau diverse alimente pane, cum ar fi ciupercile, creierul, cascavalul sau conopida pane.Șnițele cu pufulețiPentru a pregati snițele cu pufuleți, incepe prin a zdrobi ușor pufuleții din punga cu ajutorul unui sucitor de lemn. Apoi, toarna pufuleții marunțiți intr-un castron și adauga puțin piper, boia sau ierburi aromate uscate, dupa gust. Utilizeaza acest amestec pentru a crea o crusta aurie și delicioasa pentru snițele. Dupa ce ai trecut fiecare snitel prin faina și ou de cateva… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

